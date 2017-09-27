CNN: Билл Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
27 сентября 2017, 14:48
Билл Гейтс подчеркнул, что на устройстве установлено "большое количество программного обеспечения от Microsoft", отмечает телеканал.
Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс перешел со смартфона компании iPhone на мобильное устройство на платформе Android. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN, передает ТАСС.
"Без iPhone", - приводит телеканал слова миллиардера. При этом CNN отмечает, что Гейтс не уточнил, какой именно телефон он использует, но подчеркнул, что на устройстве установлено "большое количество программного обеспечения от Microsoft". В связи с этим телеканал и делает вывод, что филантроп перешил именно на устройство на платформе Android.
Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone и ПО для него в основном из-за сокращения потребительского спроса и отсутствия разнообразия приложений. По данным CNN, в первом квартале 2017 года доля в общем объеме рынка Windows Phone составляла лишь 0,1%.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.
Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970-х гг. она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.
Фото © AP Photo/Julio Cortez
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