CNN: Билл Гейтс сменил iPhone на устройство с Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс перешел со смартфона компании iPhone на мобильное устройство на платформе Android. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN,

"Без iPhone", - приводит телеканал слова миллиардера. При этом CNN отмечает, что Гейтс не уточнил, какой именно телефон он использует, но подчеркнул, что на устройстве установлено "большое количество программного обеспечения от Microsoft". В связи с этим телеканал и делает вывод, что филантроп перешил именно на устройство на платформе Android.





Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone и ПО для него в основном из-за сокращения потребительского спроса и отсутствия разнообразия приложений. По данным CNN, в первом квартале 2017 года доля в общем объеме рынка Windows Phone составляла лишь 0,1%.





Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд.





Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970-х гг. она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.



