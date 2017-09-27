Ранее первое место занимал американец Андре Уорд, который недавно объявил о завершении карьеры.

Чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring.





Ранее первое место занимал американец Андре Уорд, который недавно объявил о завершении карьеры.





Полный список выглядит следующим образом:





1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Гильермо Ригондо (Куба)

5. Сергей Ковалев (Россия)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Майки Гарсия (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Эррол Спенс (США)

10. Висаксил Вангек (Таиланд)



