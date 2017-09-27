Международные резервы Казахстана составили 90,9 млрд долларов США - НБ РК

В Национальном банке РК предоставили информацию о международных резервах Казахстана в августе 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служу банка.

В августе 2017 года валовые международные резервы Национального Банка по сравнению с предыдущим месяцем не изменились и составили 32,9 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте снизились на 2,6% (или на 552,8 млн. долл. США) до 21,0 млрд. долл. США, активы в золоте выросли на 4,8% (или на 553,8 млн. долл. США) до 12,0 млрд. долл. США в результате проведенных операций и роста его цены на 3,1%.

На конец августа 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,9 млрд. долл. США), составили 90,9 млрд. долл. США.

«Операции Нацбанка РК на внутреннем валютном рынке, снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, проведение операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства, а также завершение части операций валютно-процентный своп с банками были нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке», - говорится в сообщении.

Денежная база в августе 2017 года сжалась на 2,1% и составила 5 342,9 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,1% до 5 049,6 млрд. тенге. Денежная масса в августе 2017 года незначительно снизилась на 0,2% до 19 471,9 млрд. тенге, наличные деньги в обращении - на 2,6% до 1 820,6 млрд. тенге.