Террористы пытались убить главу Пентагона, прибывшего в Афганистан
27 сентября 2017, 15:04
В момент атаки он находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, заявив, что целью был глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.
Вслед за талибами* от ответственности за обстрел заявила террористическая группировка "Исламское государство"*.
Ранее представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что неподалеку от столичного аэропорта упали несколько ракет, но при этом никто не пострадал.
Нападение произошло в 11.15 по местному времени (9.45 мск), после того как в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В момент атаки они находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
В то же время Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, запущенных по территории аэропорта и его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть расположенная рядом база НАТО.
Мэттис назвал обстрел аэропорта "преступлением против человечности". При этом он отметил, что знает об атаке только из СМИ.
Афганская полиция и спецназ окружили район, откуда предположительно были выпущены ракеты, и ведут поиск злоумышленников.
* Террористические организации, запрещенные в Казахстане.
Фото © AP Photo / Jacquelyn Martin
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