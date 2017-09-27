Электрокроссовер Mercedes EQC пропишется в США
27 сентября 2017, 15:25
Первый электрический кроссовер Mercedes – модель EQC, уже доступная для заказа – встанет на конвейер в Бремене в 2019 году.
В рамках празднования 20-летия своего завода в Таскалусе (Алабама, США) компания Mercedes-Benz объявила о намерении вложить 1 миллиард долларов в модернизацию этого предприятия. Большая часть выделенных средств пойдет на организацию серийного производства электрических кроссоверов нового суббренда EQ. Кроме того, рядом с нынешним заводом построят еще один – на нем будут выпускать батареи для электромобилей.
Первый электрический кроссовер Mercedes – модель EQC, уже доступная для заказа – встанет на конвейер в Бремене в 2019 году. В Таскалусе электрические SUV начнут выпускать позднее, в начале следующего десятилетия. Компания обещает, что к моменту выхода на рынок они будут оборудованы новейшими системами автопилотирования, соответствующими требованиям безопасности и законодательству.
Новый завод батарей станет уже пятым в международной цепочке Mercedes-Benz – после двух предприятий Deutsche ACCUMOTIVE GmbH & Co в саксонском Каменце, завода «Мерседес-Бенц Унтертюркхайм» в Штутгарте и совместного с BAIC предприятия в Китае.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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