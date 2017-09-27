Ввести запрет на взимание комиссии по выдаче и обслуживанию займа намерены в Казахстане

26 сентября правительство РК одобрило проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража». Документ был разработан во исполнение поручения Президента РК, озвученное в Послании 31 января 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов, в том числе в 8 кодексов. Документ содержит в себе четыре основных блока поправок, направленных на обеспечение защиты прав собственников.

Первый блок поправок касается вопроса принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд. Так, предлагается при принудительном изъятии земель для госнужд обеспечить равноценное их возмещение: предоставление равноценного участка в том же населенном пункте либо компенсация по рыночной стоимости независимо от оснований приобретения земель.

Второй блок поправок связан с договорами банковских займов. Предлагается установить запрет на взимание комиссий по счету, связанных с выдачей и обслуживанием займа; приостанавливать начисление вознаграждений по истечении 6 месяцев просрочки по договорам ипотечного займа; ввести возможность самостоятельной реализации залогового имущества залогодателем.

Третий блок поправок затрагивает вопросы обеспечения законности при конфискации имущества. В частности, предусматривается повысить «стандарты» доказывания, обязав на каждой стадии проверять преступное происхождение имущества.

Четвертый блок поправок касается отдельных вопросов наследства, нотариата, распределения долей участников ТОО, а также регистрации юридических притязаний.

Принятие законопроекта будет способствовать поддержанию и укреплению режима сохранности собственности, дальнейшему усилению прозрачности деятельности государственных органов, что повысит уровень доверия населения к институтам государственной власти, придав уверенность и чувство правовой защищенности, считают в Минюсте.