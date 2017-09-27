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18-летний актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП в Москве

27 сентября 2017, 15:40

Он остановился, чтобы помочь попавшим в аварию и на проезжей части его сбил автомобиль.

Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 27 сентября. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец», передает Lenta.ru.

Отмечается, что 18-летний артист увидел, что на дороге столкнулись три машины. Он остановился, чтобы помочь попавшим в аварию, припарковал свой автомобиль рядом с местом происшествия и вышел на дорогу.

Клинаева и еще двух человек сбила иномарка Honda, водитель которой не заметил ДТП. После этого машина врезалась в другой автомобиль и задела еще два.

Актер скончался на месте. Два человека были госпитализированы.

Егор Клинаев сыграл персонажа по имени Никита Серебрянский в сериале «Физрук». Он также снялся в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».

Кадр: сериал «Физрук»

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