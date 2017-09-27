Байкер Петрухин: Восстановлюсь и поеду в Австралию

В августе он был госпитализирован с травмой грудной клетки в больницу Черногорска.

Авария в Хакасии не остановила байкера Дмитрия Петрухина, он поправляется и уже запланировал следующее путешествие и, более того, собрался строить телевизионную карьеру.





"С начала сентября я выписался из больницы, в Хакасии же авария была, прибыл в Казахстан, привел себя в порядок. У меня ребра поломаны были. На мотоцикле приехал сюда. Собираюсь опять в дорогу, в Австралию", — рассказал он.

Напомним , Дмитрий Петрухин упал с мотоцикла 24 августа во время путешествия по России. Он был госпитализирован с травмой грудной клетки в больницу Черногорска.

Источник: Sputnik Казахстан