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Байкер Петрухин: Восстановлюсь и поеду в Австралию

27 сентября 2017, 15:43

В августе он был госпитализирован с травмой грудной клетки в больницу Черногорска.

Авария в Хакасии не остановила байкера Дмитрия Петрухина, он поправляется и уже запланировал следующее путешествие и, более того, собрался строить телевизионную карьеру.

"С начала сентября я выписался из больницы, в Хакасии же авария была, прибыл в Казахстан, привел себя в порядок. У меня ребра поломаны были. На мотоцикле приехал сюда. Собираюсь опять в дорогу, в Австралию", — рассказал он.

Напомним, Дмитрий Петрухин упал с мотоцикла 24 августа во время путешествия по России. Он был госпитализирован с травмой грудной клетки в больницу Черногорска.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: VK

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