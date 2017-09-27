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Сколько будут платить алматинцы за вывоз мусора с июля 2018 года

27 сентября 2017, 15:47

Новые тарифы утвердил маслихат.

В Алматы решением XXI сессии маслихата от 15 сентября 2017 года утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов



Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года.

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