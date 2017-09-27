Преподаватели из Турции просят присвоить им статус беженцев

Преподаватели двух павлодарских Лицеев-интернатов «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одаренных юношей и для одаренных девочек ( казахско-турецких лицеев) Демирель Осман и Алтынташ Иса попросили присвоить им статус беженцев. Об этом на своей странице в Facebook написал Алибек Смаилов , передает Zakon.kz





По его словам, с начала августа 2017 года в отношении их и их семей правоохранительными органами Павлодарской области, а именно сотрудниками органов национальной безопасности, а также миграционной службы, начали применяться активные меры воздействия, в том числе психологического, по их возвращению в Турцию.





"14 августа должностные лица лицеев были незаконно привлечены к административной ответственности за якобы непринятие мер по оформлению документов детей данных преподавателей, сроки действия паспортов которых истекли совсем недавно. Необходимо отметить, что преподаватели заранее, за несколько месяцев до истечения срока действия паспортов детей неоднократно обращались в посольство Турецкой Республики в Казахстане, но те отказывались что-либо делать, вынуждая их возвратиться в Турцию.





Несмотря на наличие веских оснований для отмены постановлений, должностные лица, незаконно привлеченные к ответственности, решили не обжаловать эти постановления, поскольку в силу законодательства РК, в случае привлечения именно юридического лица к ответственности за правонарушения в области миграции населения, данное юридическое лицо в течение одного года не смогло бы привлекать других иностранных преподавателей.





После этого преподавателям было необоснованно отказано в продлении рабочих виз. На протяжении нескольких лет без особых проблем им выдавались и продлевались визы, препятствий никаких не возникало. В этот же раз, в конце августа 2017 года, им было отказано со ссылкой на запрещающее письмо органов национальной безопасности, а также на вышеуказанные постановления".





По мнению Алибека Смаилова, данные основания отказа в продлении рабочих виз являются формальными.





"Поскольку все эти годы они находились на территории Казахстана, обучали чужих, растили своих детей, и вдруг какие такие могли возникнуть претензии у органов национальной безопасности к ним, чтобы не согласовать продление рабочих виз? Необоснованность же ссылки на постановления о привлечении к административной ответственности заключается в том, что лицеи, как юридические лица, не были привлечены к административной ответственности и тем самым им не может быть отказано в привлечении иммигрантов. Административному взысканию подверглись лишь физические должностные лица, и данное обстоятельство не является основанием для отказа в продлении виз.





Насколько стало известно из разговора с сотрудниками миграционной службы, бывшим директором лицея, все их проблемы, а также проблемы иных граждан Турции – преподавателей лицеев начались после соответствующего поручения Комитета национальной безопасности РК о необходимости недопущения нахождения их на территории Казахстана. Полагаем, этим и объясняется, почему к ним так резко поменялось отношение и началось тотальное давление".





По данным Алибека Смаилова, 25 августа 2017 года Осман Демирель и Иса Алтынташ были вынуждены обратиться в управление миграционной службы ДВД Павлодарской области с ходатайством о присвоении им статуса беженцев.





"Их ходатайства не хотели принимать, после не хотели выдавать свидетельство лица, ищущего убежище, что давало законные основания нахождения на территории Республики Казахстан. Лишь после проявления настойчивости и ссылаясь на конкретные нормы права, указывающие на обязательность выдачи свидетельств, данные свидетельства были выданы и на сегодняшний день они могут законно до трех месяцев находиться в Казахстане до рассмотрения ходатайств. Однако возникла новая проблема - сотрудники миграционной службы, начали форсировать события и хотят как можно быстрее и формально завершить процесс рассмотрения ходатайств и отказать в предоставлении статуса беженцев, что вынудит их вернуться в Турцию".





Он сообщил, что власти Турецкой Республики принимают все меры по преследованию работников турецких лицеев. На сегодняшний день в Турции нарушаются принципы демократии. Более 55 000 людей каким-либо образом имевших отношение к лицеям, водворены в тюрьмы, из них около 39 тысяч мужчин, 18 тысяч женщин, 668 несовершеннолетних детей, 274 журналиста. Более 145 тысяч человек были незаконно уволены с работы.





"Преподаватели понимают в какой затруднительной ситуации находится руководство Казахстана. С одной стороны, официальные власти Турции настаивают на их задержании и передаче им, с другой стороны простые преподаватели, однако внесшие немалую лепту в обучение, воспитание и становление детей Казахстана, которые просят о защите и покровительстве. Если бы только президент знал, насколько они были обрадованы, услышав его официальное заявление по данной ситуации, несмотря на неоднократные и настойчивые просьбы властей Турецкой Республики.

На сегодняшний день они нуждаются в защите, они вынуждены просить у президента убежища путем присвоения им статуса беженцев. Они не просят гражданства, не просят вида на жительства, поскольку понимают, что для этого должны быть соблюдены определенные законодательные требования. Они не желают, чтобы из-за них нарушались законы Казахстана.





Так, для получения гражданства или вида на жительства необходимо соблюдение определенных требований, таких как наличие письменного согласия Турции на выход из гражданства своей страны, либо выезда на ПМЖ (например, листок убытия), подтверждение платежеспособности (наличие на банковском счете около 3 млн. тенге, а также отдельной суммы для покупки жилья) и т.д. и т.п. Кроме того, в силу законодательства РК, вид на жительство выдается на срок не выше срока действия паспорта страны их гражданства. Принимая во внимание то, что у преподавателей основная проблема заключается в истечении в скором времени срока действия их паспортов и паспортов членов их семей, данный вариант не применим. Очевидно, что эти требования не смогут быть выполнены преподавателями, если только наши власти не найдут альтернативный способ предоставления гражданства либо вида на жительства.





Получив статус беженцев, они, в силу п.п. 6) п. 1 ст. 9 Закона РК «О беженцах» , будут вправе официально трудоустроиться, тем самым получать заработную плату, содержать свои семьи, платить соответствующие налоги и самое главное обучать и воспитывать детей. В связи с чем, в случае получения статуса беженцев, они хотели бы повторно обратиться в уполномоченные органы с просьбой о выдаче новых либо продлении прежних рабочих виз либо, как вариант, могли бы подготовить обращение в центральный уполномоченный орган, а именно Комитет миграционной службы МВД РК с просьбой отменить отказ нижестоящего органа в предоставлении (продлении) виз. Однако для все этого им нужна поддержка главы государства, нужна его политическая воля, без которой эта проблема не решится. Для этого, им, вероятно, необходимо будет обратиться к президенту с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и оказать содействие в получении статуса беженцев в Республике Казахстан и получении соответствующих рабочих и иных виз им и членам их семей (в случае необходимости их получения). Другого выхода пока не видно", - подытожил он.



