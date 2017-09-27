Особое исковое производство

Особое исковое производство является разновидностью искового производства с некоторыми особенностями: 1) спор разрешается путем обжалования решений, действий (бездействия) субъектов, которыми нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц; 2) дело не подлежит в порядке заочного производства; 3) дело не может быть окончено мировым соглашением; 4) по делам указанной категории установлен сокращенный срок исковой давности и сокращенный срок рассмотрения дел.

Рассмотрение данной категории производится в порядке искового производства с соблюдением определенных установленных норм глав ГПК. В случае возникновения спора о праве, вытекающем из вещных или обязательственных правоотношений, суд выносит определение о рассмотрении дела в порядке искового производства.

К делам данной категории, где установлены иные процедуры рассмотрения, относятся: 1) производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, республиканском референдуме, 2) производство по заявлениям об оспаривании решений, действий (бездействия) местных исполнительных органов, нарушающих права граждан на участие в уголовном судопроизводстве в качестве присяжного заседателя,3) производство по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, 4)производство по делам об оспаривании законности нормативного правового акта.

В соответствии с положениями Закона РК «Об административных процедурах» решение государственного органа, органа местного самоуправления в форме индивидуального правового акта может быть обжаловано, если такой акт не прекратил свое действие в связи с исполнением содержащихся в нем поручений (требований).

Исходя из положений Закона РК «О государственной службе», Закона РК «Об административных процедурах» должностное лицо и государственный служащий в сфере государственного управления осуществляет возложенные на них функции от имени соответствующего органа власти, органа местного самоуправления. Законом РК «Об административных процедурах» предусмотрено право вышестоящего должностного лица отменить решение нижестоящего органа, действие (бездействие) должного лица или государственного служащего, если такое решение принято, действие (бездействие) совершено с нарушением закона, в том числе с превышением полномочий. Вышестоящее должностное лицо может потребовать от нижестоящего принятия действий в пределах полномочий, которые направлены на восстановление нарушенных прав и свобод, законных интересов заявителя.

Дело государственного органа, органа местного самоуправления ведет руководитель, действующий в пределах полномочий, предоставленных ему законом, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами. Руководитель предоставляет суду документы, удостоверяющее его служебное положение и полномочия. Наряду с руководителем названного органа в суде дело может вести и представитель по поручению. Должностное лицо или государственный служащий, совершившее обжалуемое действие (бездействие), привлекается к участию в деле и извещается о времени и месте судебного заседания, если к моменту рассмотрения дела продолжат занимать должность, при состоянии в которой им совершено обжалуемое действие (бездействие). Если же указанное лицо прекратило трудовые отношения с государственным органом или органом местного самоуправления, то к участию в деле привлекается только соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления.

Заявление в суд подается заявителем, обладающим процессуальной дееспособностью. В защиту недееспособного или ограниченно дееспособного физического лица заявление может быть подано законным представителем названного лица (родители, опекун, попечитель).

Прокурор вправе в интересах указанных в законе соответствующих категорий граждан подать в суд заявление о защите субъективных прав и свобод, нарушенных государственным органом, органом местного самоуправления, должностным лицом или государственным служащим при осуществлении управленческих функций.

Подача заявления в суд либо в вышестоящему должностному лицу приостанавливает действие индивидуального правового акта (решения) до принятия соответствующего решения в соответствии с Законом. В случае обжалования вышестоящему прокурору или в суд предписания прокурора об устранении нарушений закона оно согласно Закона РК «О прокуратуре» приостановлению исполнением не подлежит, за исключением случаев, если до назначенного прокурором срока исполнения такого предписания, предписание прокурора признано незаконным и отменено судом или вышестоящим прокурором.

Законом предусматривает обязательный перечень требований, которым должно соответствовать заявление в суд. В нем должно быть четко, в частности, указано: 1) когда, кем и какие, по мнению заявителя, нарушены права, свободы и законные интересы; 2) какие созданы препятствия для осуществления прав и свобод или законных интересов; 3) существо требований заявителя; 4) какая обязанность незаконно наложена на заявителя. При подаче заявления оплачивается государственная пошлина.

В суде по рассмотрению данной категории дел действует также принцип состязательности. Правила распределения бремени доказывания действует в суде апелляционной инстанции, но с соблюдением установленных ГПК положений.

Суд не вправе рассматривать целесообразность принятого решения, совершенного должностным лицом или государственным служащим действия (бездействия), если существо принятого решения, совершенного действия вытекает из предусмотренных нормативными правовыми актами полномочий такого лица.

При наличии оснований, предусмотренных нормами ГПК, суд должен обсудить вопрос вынесения частного определения об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законности в деятельности гос.органа, органа местного самоуправления, должностного лица или государственного служащего.

Имеются также иные аспекты и особенности, на которые суд должен обращать внимание при рассмотрении дел указанной категории дел, поскольку рассматриваются вопросы, связанные с нарушением прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, охраняемых законом РК.

Судья Сарыаркинского районного

суда города Астаны Кашкинбекова С.К.