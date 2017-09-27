Учёные доказали, что голуби думают быстрее людей
27 сентября 2017, 15:50
В частности, была доказана способность голубей значительно быстрее переключаться между несколькими задачами.
Учёные из Рурского университета в Бохуме в ходе поведенческого эксперимента доказали способность голубей думать значительно быстрее людей, пишет Life.ru.
По мнению исследователей, значительно быстрее выполнять некоторые задачи голубям помогает более высокая плотность нейронов в клетках мозга, сообщает Science Daily.
Специалисты протестировали гипотезу с помощью многозадачного упражнения, для участия в котором были привлечены 15 людей и 12 голубей. В эксперименте участникам пришлось прекратить выполнение текущей и выполнить наиболее быстрый переход к альтернативной задаче.
Детальный анализ показал, что на выполнение задач и переход к альтернативным по свойствам упражнениям голуби тратят на 250 миллисекунд меньше, чем люди. Уникальный вывод, к которому пришли учёные, объясняет и превосходство интеллекта птиц над приматами — мозг меньших размеров с наибольшей плотностью нейронов может работать с невероятной скоростью.
Фото с сайта zooblog.ru
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