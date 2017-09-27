Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Учёные доказали, что голуби думают быстрее людей

27 сентября 2017, 15:50

В частности, была доказана способность голубей значительно быстрее переключаться между несколькими задачами.

Учёные из Рурского университета в Бохуме в ходе поведенческого эксперимента доказали способность голубей думать значительно быстрее людей, пишет Life.ru.

По мнению исследователей, значительно быстрее выполнять некоторые задачи голубям помогает более высокая плотность нейронов в клетках мозга, сообщает Science Daily.

Специалисты протестировали гипотезу с помощью многозадачного упражнения, для участия в котором были привлечены 15 людей и 12 голубей. В эксперименте участникам пришлось прекратить выполнение текущей и выполнить наиболее быстрый переход к альтернативной задаче.

Детальный анализ показал, что на выполнение задач и переход к альтернативным по свойствам упражнениям голуби тратят на 250 миллисекунд меньше, чем люди. Уникальный вывод, к которому пришли учёные, объясняет и превосходство интеллекта птиц над приматами — мозг меньших размеров с наибольшей плотностью нейронов может работать с невероятной скоростью.

Фото с сайта zooblog.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...