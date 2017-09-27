Производитель пылесосов Dyson выпустит электрокар

Британский производитель бытовой техники Dyson, известный, в первую очередь, по своим пылесосам, будет выпускать электромобили. С соответствующим заявлением выступил основатель компании Джеймс Дайсон, которого цитируют, в частности, Bloomberg и Reuters.





Первый электрокар Dyson должен выйти уже в 2020 году. По словам Джеймса Дайсона, новинка будет радикально отличаться от других автомобилей на электротяге, не исключая и Tesla. Он также отметил, что это будет не бюджетная модель, но и не спорткар.





В действительности Dyson готовит свой электромобиль в условиях секретности уже два с половиной года, компания привлекла к разработке около 400 инженеров. Одним из принципиальных отличий, о которых упоминал глава фирмы, очевидно, станет использование твердотельных аккумуляторов, во многих отношениях превосходящих современные батареи с жидким электролитом. Над внедрением подобной технологии в автопром трудятся и известные отраслевые бренды, например, BMW, Toyota, Fisker. У Дайсона этой проблемой заняты сразу два соревнующихся друг с другом коллектива, в том числе – американский стартап Sakti3, который он купил два года назад.





В разработку батарей Dyson вложит 1 миллиард фунтов стерлингов – столько же, сколько и в сам автомобиль. Ожидается, что первые покупатели получат электрокар в конце 2020-го или начале 2021 года, но тут возможны и накладки, ведь тот факт, что компания держала свой проект в тайне, помешал ей вести переговоры с поставщиками комплектующих, а собственного автопроизводства у нее, конечно, нет. Тем не менее, Джеймс Дайсон надеется, что именно торговля электромобилями уже через несколько лет станет его основным источником доходов.



