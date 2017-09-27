Ведущие университеты Франции и Казахстана запустили совместную программу

21-22 сентября в Каспийском университете состоялась Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы международного финансового и налогового права». Участие в мероприятии, организованном Высшей школой права «Адилет» приняли представители ведущих юридических вузов и компаний.

Гостями конференции стали генеральный консул Французской Республики в г. Алматы Патрик Ренар и генеральный консул Республики Польша в г. Алматы Радослав Грук, а также представители польских и французских вузов.

Стоит отметить, что в ходе конференции между Caspian University и университетом Лотарингии (Франция, г. Метц) был подписан Меморандум об открытии совместной двудипломной магистерской программы. Презентацию нового продукта двух вузов сделал профессор публичного права университета Лотарингии, помощник директора научно-исследовательского института эволюции нации и государства (IRENEE) Пьер Тифин.

Открыл совместную программу Атташе по вопросам университетского сотрудничества Франции Жиль Маметц, совсем недавно сменивший на этом посту своего предшественника, Северина ванн Гастела. Г-н Маметц отметил, что наслышан о Caspian University только в положительном ключе. Он также заверил присутствующих, что будет делать все возможное для развития сотрудничества Франции и Казахстана в области высшего образования.

Выступая на конференции, директор НИИ частного права Каспийского университета Майдан Сулейменов, отметил важность принципа добросовестности в налоговом праве. По мнению академика НАН РК, если субъект не соблюдает этот принцип, то его права не подлежат защите. Сейчас это понятие активно обсуждается в России. Причем эксперты отмечают, что принцип добросовестности должен соблюдаться не только рядовыми игроками налогового поля, но и государством. При этом зачастую об этой обязанности государства мы забываем, но считаем недобросовестным естественное стремление людей уменьшать налоговое бремя, в том числе скрывая свои доходы.

Профессор факультета права и администрирования Гданьского университета (Польша) Анна Юрковска-Зейдлер подчеркнула, что финансовая стабильность означает и общественную, социальную стабильность. По словам спикера, сегодня Ассоциация банков работает на финансовую стабильность путем смягчения последствий кризиса (образуя своего рода «буфер», сглаживающий воздействие экономического спада на банки второго уровня).

Но никто до сих пор не измерял вклад стабильности финансовой системы в общественную стабильность, и сделать это нелегко, учитывая, что есть и другие факторы, такие, как образование, уровень общественного развития и т.д.

В ходе двухдневной конференции ученые затронули такие важные вопросы, как модернизации налогового администрирования во Франции, актуальные проблемы налогообложения недропользователей в РК, защита клиентов в сфере страховых услуг, договор государственно-частного партнерства как новый институт инвестиционного права, защита прав предпринимателей в ходе проверок органами госдоходов и многое другое.