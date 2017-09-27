Подозреваемые в убийстве трех женщин в Кыргызстане пытались перерезать себе вены в суде
27 сентября 2017, 16:07
Подсудимые выразили протест из-за того, что им отказали принять "передачки" от родственников.
В районном суде Бишкека 27 сентября продолжилось рассмотрение уголовного дела по убийству трех женщин в селе Киргшелк Чуйской области. Трупы женщин нашли 24 марта 2016 года. Тела были обнаружены со следами насильственной смерти. Две женщины являлись сестрами, с ними была дочь одной из них — молодая беременная девушка.
Как сообщили АКИpress источники, сегодня после процесса подсудимые попытались перерезать себе вены.
В пресс-службе Государственной службы исполнения наказания подтвердили информацию.
«Когда процесс закончился, их посадили как обычно в камеру ожидания. К некоторым подсудимым родственники принесли передачку, но конвой не стал передавать, ссылаясь на то, что этот вопрос решает суд. В знак протеста подсудимые, разобрав зажигалку, попытались перерезать себе вены железкой от зажигалки», - сообщили в ГСИН.
Стало известно, что попытка была неудачной, и они только нанесли себе царапины на запястья.
В настоящее время подсудимые доставлены под конвоем в СИЗО-1 и детскую колонию в селе Вознесеновка.
24 марта 2016 года по данному факту следственный отдел ОВД Иссык-Атинского района возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
11 мая 2016 года по подозрению в совершении преступления задержали двоиз парней 1998 и 1999 года рождения. Остальным четверым подозреваемым было предъявлено обвинение по ст.339 («Укрывательство») и ст.28-164 («Покушение на кражу») УК КР.
Также 30 марта был найден труп жителя города Канта 51-летнего Александра И., который застрелился из незарегистрированного ружья. Он являлся сожителем одной из убитых женщин.
Фото с сайта akipress.org
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