В аэропорту Астаны снизили стоимость парковки
27 сентября 2017, 16:13
В отношении ТОО «Астана LRT», установившего высокие тарифы, проводится расследование.
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК проводит расследование в отношении ТОО «Астана LRT», которая установила высокие тарифы на парковку в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
Расследование началось 8 сентября Департаментом КРЕМЗКПП МНЭ РК по г.Астане на основании сведений, поступивших из СМИ, а также проведенного анализа рынка услуг стоянки транспортных средств на привокзальной площади аэропорта.
«Расследование нарушений конкурентного законодательства связано с признаками факта установления и поддержания ТОО «Астана LRT» монопольно высоких цен за парковку в аэропорту. Так, тарифы за парковку на привокзальной площади аэропорта составляли: до 30 мин. бесплатно, с 30 мин до 1 часа – 300 тенге, с 2-х до 24 часов (в час) – 1500 тенге, за каждый последующий час после 24 часов стоянки – 2500 тенге», - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время проведения расследования завышенные тарифы ТОО «Астана LRT» были изменены.
Так, с 1 октября 2017 года за парковку в аэропорту Астаны установлены терифы:
- от 30 минут до 1 полного часа – 300 тенге;
- от 1 часа до двух часов – 400 тенге;
- от 2 часов до 3 часов – 600 тенге;
- от 3 часов до 24 часов и каждые последующие сутки – 2500 тенге.
Также департамент КРЕМЗКиПП по г.Астане вынес в отношении ТОО уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.
«В этом случае действия ТОО «Астана LRT» квалифицированы по ст.174 Предпринимательского кодекса РК как злоупотребление монопольным положением, которое выразилось в недопуске на территорию привокзальной площади железнодорожного вокзала г.Астаны транспортных средств с количеством более 8-ми пассажирских мест и превышающих габаритные параметры (длиной более 5-ти метров и шириной более 2,5 метров)», - пояснили в ведомстве.
К сегодняшнему день указанные в уведомлении признаки нарушения ТОО «Астана LRT» устранены.
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