По семь лет колонии получили грабители "Альфа-банка" в Алматы
27 сентября 2017, 16:26
Потерпевшая сторона в связи с погашением задолженности отозвала гражданский иск размером в 300 тысяч тенге.
По семь лет лишения свободы получили налетчики на отделение "Альфа-банка" в Алматы.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 191 (хищение, не опасное для жизни) УК РК и приговорил их к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.
Ранее гособвинение запросило для обоих подсудимых по восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также стоит отметить, что прокурор переквалифицировал дело со статьи 192, часть 4 (Разбой) на статью 191, часть 4 пункт 2 (Хищение, не опасное для жизни) УК РК.
Потерпевшая сторона в связи с погашением задолженности отозвала гражданский иск размером в 300 тысяч тенге.
Напомним, ограбление отделения банка произошло 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. Как выяснилось, ограбление совершили действующий и бывший сотрудники банка Максим Бескишкин и Иван Жуков. На суде подсудимые объяснили, что на преступление их толкнуло наличие неоплаченных кредитов.
Источник: Sputnik Казахстан
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