Карим Кокрекбаев принял участие в брифинге Службы центральных коммуникаций

Сегодня в Службе центральных коммуникаций МИК РК состоялся брифинг акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева на тему: «Социально-экономическое развитие Жамбылской области и задачи на 2017 год в свете Послания Главы государства народу Казахстана «Модернизация 3.0». Аким области рассказал об итогах социально-экономического развития региона за 8 месяцев текущего года, а также ответил на все вопросы представителей средств массовой информации, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Было отмечено, что Жамбылская область достигла положительных результатов в индустриально-инновационном развитии. В рамках второй пятилетки Карты индустриализации в регионе планируется реализация 34-х проектов на сумму 557 млрд.тенге, с созданием порядка 6 тысяч новых рабочих мест. В текущем году реализуется 13 проектов на сумму 17,3 млрд.тенге, с созданием около 1350-ти рабочих мест.









В рамках программы «Нұрлы жол» в 2016 году на реализацию 25 проектов из Национального фонда выделено 10,2 млрд.тенге. В текущем году продолжается реализация 8-ми проектов. Благодаря программе создано свыше двух тысяч двухсот рабочих мест. В текущем году сдано в эксплуатацию свыше 267 тыс. кв.метров жилья, что больше на 40%. А также по программе «Нұрлы жер» выделены 462 га земли для строительства нового микрорайона и современного жилого комплекса «Тараз сити». Планируем построить 358 многоквартирных домов на 15 тысяч 700 семей, а также 922 индивидуальных жилых домов.





Ускоренный рост отмечается в сфере развития предпринимательства.





Так, с начала реализации «Дорожной карты бизнеса - 2020» по всем инструментам на поддержку 897 проектов направлено почти 90 млрд.тенге. За январь-июль 2017 года банками второго уровня выдано 14,9 млрд. тенге кредита субъектам малого предпринимательства, что в 1,8 раза больше по сравнению с прошлым периодом. Порядка 122 тыс. человек занято на предприятиях малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов выросло на 10,7%.





Подчеркнуто, что аграрный сектор экономики региона достиг хороших результатов. В текущем году объем производства составил 104,6 млрд.тенге и увеличился на 2,6%. Сельскохозяйственные культуры составляют 630 тысяч гектаров. Совместно с учеными Аграрного университета заменены сорта пшеницы, внедрены новые технологии. В результате за последние два года получено 24-25 центнеров зерна с каждого гектара. Общий объем производства удвоился, собрано 1 млн. 200 тысяч тонн зерна. Это - беспрецедентный показатель в регионе.





Кроме того, ведется конкретная работа по увеличению урожайности преобладающих культур - сахарной свеклы, кукурузы, сафлора, сои. В текущем году в области сахарная свекла выращивается на 9,5 тысячах гектарах земли. (более 3,8 тыс. га). В прошлом году 116 тысяч тонн свеклы собрано с 5 тысяч гектаров земли, и средняя урожайность составила 232 центнера с гектара. В текущем году планируется собрать 180 тыс. тонн сахарной свеклы, при переработке которой планируется произвести 18 тыс.тонн сахара. В этих целях реанимирован Меркенский сахарный завод с объемом инвестиций в 1 млрд.тенге.





Стоит отметить, на прошлой неделе акиматом Жамбылской области был подписан меморандум с представителями промышленного комплекса «Higer Quazar» о строительстве завода по производству до 300 электроавтобусов в год на территории индустриальной зоны «Индустриальный парк «Тараз». Стоимость проекта составляет порядка 3 млрд. тенге.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



