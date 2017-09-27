Разъяснены предложения законопроекта об адвокатской деятельности

На сегодня в стране ощущается острый дефицит адвокатов. На 1 адвоката в среднем приходится около 4000 граждан. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента Юстиции Южно-Казахстанской области Мухит Тургараев, передает пресс-служба акима ЮКО.

В ходе пресс-конференции были разъяснены обсуждаемые в обществе вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты адвокатской деятельности и концепции законопроектов.

По статистическим данным, за последние 4 года количество адвокатов увеличилось на 300 человек, так как стать адвокатом не так просто. Для этого необходимо иметь высшее юридическое образование, пройти стажировку в коллеги адвокатов от 6 месяцев до 1 года.

Стоимость прохождения годовой стажировки - от 140 тыс. тенге до 280 тыс. тенге. Кроме того, первоначальный взнос для вступления в коллегию в каждом регионе составляет 800 тысяч тенге. Таким образом, для получения статуса адвоката претенденту необходимо заплатить в среднем 1 млн тенге. По словам спикера, это и является одним из основных причин дефицита адвокатов.

«В разрабатываемом законопроекте будет снят вопрос оплаты взноса для упрощения доступа в профессию. В свою очередь, это позволит увеличить численность адвокатов, усилить конкуренцию, снизить гонорары, а также будет мотивировать адвокатов повышать свой профессиональный уровень», - сказал Мухит Тургараев.

Еще одним немаловажным вопросом является прозрачность финансовой деятельности коллегий. В новый законопроект предусмотрено внести пункт об обязательном опубликовании информации о доходах и расходах коллегий адвокатов. Также, в рамках нового законопроекта внедряется механизм обязательного ежегодного повышения профессиональной квалификации адвокатов. В этой связи используют опыт таких стран, как Франция, Великобритания, США.

Кроме того, рассматриваются вопросы внедрения практики Pro bono, в целях оказания бесплатной юридической помощи социально уязвимым слоям населения. Для этого предлагается наделить адвокатов правом оказания бесплатной юридической помощи определенное количество часов в год.

Наряду с этим, определить и законодательно закрепить правовой статус частнопрактикующих юристов, их права и обязанности. Также, предусматривается создание саморегулируемых организаций в виде палат юридических консультантов, где членство обязательно для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства в суде. В целом, концепции законопроектов направлены на обеспечение граждан доступной и качественной юридической помощью.