Как отбирают зарубежные учебники для перевода на казахский язык для вузов
27 сентября 2017, 16:46
Учебники должны использоваться в университетах, входящих в ТОП-100 рейтинга вузов мира.
Директор национального бюро переводов Казахстана, основатель и руководитель компании в сфере электронного образования Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы разъяснил критерии, по которым его ведомство отбирает зарубежные учебники для перевода на казахский язык для национальных вузов страны.
В 2017 году по предложению президента страны Нурсултана Назарбаева в республике было создано Национальное бюро переводов, одной из основных миссий которого стала реализация проекта "Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке" в рамках государственной программы "Рухани жангыру": модернизация общественного сознания".
Проект предусматривает отбор и перевод 100 лучших учебных пособий в области гуманитарных наук на казахский язык (сам Рауан Кенжеханулы подчеркивает, что цифра "сто" в данном случае — условное обозначение, учебников может быть как больше, так и меньше ста). В настоящее время, по его словам, уже ведется работа над 17 первыми учебниками в рамках этого проекта.
"Какими критериями рабочая группа руководствовалась при отборе этих учебников для перевода: во-первых, они должны доказать свою состоятельность, что ли, что на них есть спрос в ведущих университетах мира, — отметил глава нацбюро переводов во время онлайн-конференции. — То есть эти учебники должны использоваться в университетах, входящих в ТОП-100 рейтинга вузов мира: и американских, и британских, и других глобальных образовательных центрах мира", — добавил он.
Помимо этого, отобранные для перевода учебные пособия должны быть переизданы не менее трех раз: Рауан Кенжеханулы заметил, что большинство из 17-ти уже отобранных учебников издавалось 10 и более раз.
"Это уже о чем-то говорит, и при каждом переиздании они обновлялись и по структуре, и по содержанию, — отметил он. — Последнее переиздание этих учебников должно происходить не позднее, чем три года, не ранее 2014 года, потому что необходимо, чтобы учебник и его издание были актуальными", — добавил руководитель проекта.
Помимо этого, учебник должен быть современным — и дополняться комплексом материалов в виде интерактивных заданий и ссылок на веб-сайты, где можно получить больший объем информации.
"Ну, и конечно, мы говорим об учебниках, поэтому смотрим на то, чтобы эти учебники были нейтральные с точки зрения идеологии, потому что есть материалы и пособия, которые уходят в те или иные направления, — добавил Рауан Кенжеханулы. — Поэтому переводимые в рамках проекта учебники должны давать обзор, историю развития той или иной науки, и обзор тех концепций, идей и трендов, которые сегодня в той или иной науке есть, они не должны пропагандировать какую-то идею или концепцию. Вот примерно такой набор критериев, на базе которых были отобраны те 17 наименований, которые сейчас есть", — резюмировал он.
По сведениям директора нацбюро переводов, в общей массе отобранных к переводу 17 учебников львиную долю — 95 % — составляют труды на английском языке, есть также пособия на французском и на немецком языках, один оригинал — на русском языке. При этом отбирались эти учебники из массы, предложенной казахстанскими вузами.
"Во все наши вузы были разосланы письма с информацией об этом проекте и с просьбой дать предложения к списку учебников, которые будут переводиться, — пояснил он. — И от наших вузов было получено порядка 800 предложений, это учебники, которые так или иначе интересуют преподавателей и профессуру наших вузов, которые ими используются в аудиториях", — добавил он.
Тот же принцип учета мнений научного сообщества Казахстана нацбюро переводов намерено использовать при отборе последующих учебников для перевода. По словам Рауана Кенжеханулы, в настоящее время любой заинтересованный пользователь интернета может зайти в специальный раздел на сайте kitap.kz — и представить свои предложения по учебникам, которые, на его взгляд, должны быть переведены в рамках этого проекта.
"Там есть возможность предлагать варианты, прилагать к ним короткую аннотацию и объяснить, почему вы считаете этот учебник достойным перевода, — объяснил глава нацбюро. — Есть еще такой момент — люди, которые считают себя способными участвовать в проекте, в качестве переводчика, редактора, если он считает, что его опыт и знания должны быть использованы в этом проекте, мы с удовольствием рассмотрим их кандидатуры, пожалуйста, через тот же веб-сайт можно делать эти предложения", — добавил он.
При этом Рауан Кенжеханулы особо подчеркнул, что направления, по которым будет осуществляться отбор учебных пособий, был указан в статье президента страны Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания": это философия, психология, социология, филология, религиоведение и культурология. При этом никаких количественных ограничений внутри этих направлений (не более 20 книг по философии или не более 30-ти — по религиоведению) не существует. Как заверил глава нацбюро, проект будет сосредоточен на всех актуальных и лучших учебных пособиях мира.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880231-9defdeebb89dbdd30328773c1f3b566d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...