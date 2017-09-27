Как отбирают зарубежные учебники для перевода на казахский язык для вузов

В 2017 году по предложению президента страны Нурсултана Назарбаева в республике было создано Национальное бюро переводов, одной из основных миссий которого стала реализация проекта "Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке" в рамках государственной программы "Рухани жангыру": модернизация общественного сознания".

Проект предусматривает отбор и перевод 100 лучших учебных пособий в области гуманитарных наук на казахский язык (сам Рауан Кенжеханулы подчеркивает, что цифра "сто" в данном случае — условное обозначение, учебников может быть как больше, так и меньше ста). В настоящее время, по его словам, уже ведется работа над 17 первыми учебниками в рамках этого проекта.





"Какими критериями рабочая группа руководствовалась при отборе этих учебников для перевода: во-первых, они должны доказать свою состоятельность, что ли, что на них есть спрос в ведущих университетах мира, — отметил глава нацбюро переводов во время онлайн-конференции. — То есть эти учебники должны использоваться в университетах, входящих в ТОП-100 рейтинга вузов мира: и американских, и британских, и других глобальных образовательных центрах мира", — добавил он.





Помимо этого, отобранные для перевода учебные пособия должны быть переизданы не менее трех раз: Рауан Кенжеханулы заметил, что большинство из 17-ти уже отобранных учебников издавалось 10 и более раз.





"Это уже о чем-то говорит, и при каждом переиздании они обновлялись и по структуре, и по содержанию, — отметил он. — Последнее переиздание этих учебников должно происходить не позднее, чем три года, не ранее 2014 года, потому что необходимо, чтобы учебник и его издание были актуальными", — добавил руководитель проекта.



