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Лаура Ахметниязова назначена директором Департамента организации медицинской помощи МЗ РК

 

Приказом Министра здравоохранения РК Лаура Ахметниязова назначена директором Департамента организации медицинской помощи.

Она окончила в 1993 году Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач.

 Трудовую деятельность начала в 1995 году клиническим ординатором Южно-Казахстанской государственной медицинской академии.

С 1997 по 2000 годы работала главным специалистом Фонда медицинского страхования, с 2000 по 2005 годы - главным специалистом Управления здравоохранения ЮКО.

В 2005 году была назначена начальником отдела Департамента Комитета контроля медицинской деятельности по Акмолинской области, в 2006 году - начальником отдела Комитета контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения РК.

С 2008 по 2009 годы являлась менеджером по качеству АО «Национальный медицинский холдинг».

С 2009 по 2010 годы работала начальником управления Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК, с 2011 по 2013 годы - заместителем начальника Управления здравоохранения г. Астана.

В 2013 году была назначена председателем Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК, в 2014 году - заместителем директора Департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК.

Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»

 

27 сентября 2017, 16:48
Источник, интернет-ресурс: *Сайт Министерства здравоохранения РК

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