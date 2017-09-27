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Porsche 911 GT2 RS – новый покоритель Нюрбургринга

27 сентября 2017, 16:54

Cамый мощный и экстремальный Porsche 911 за всю историю марки — купе 911 GT2 RS нового поколения — установил новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных дорожных автомобилей, проехав круг по «Зеленому Аду» за 6 минут 47,3 секунды

Экстремальное купе Porsche 911 GT2 RS нового поколения, оснащённое 700-сильным мотором, установило новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга — 6 минут и 47,3 секунды
Компания Porsche официально сообщила о том, что новое «заряженное» купе 911 GT2 RS преодолело круг «Северной петли» Нюрбургринга за 6 минут и 47,3 секунды, что является новым рекордом культового немецкого автодрома.

Результат экстремального купе Porsche 911 GT2 RS поистине впечатляет! Просто скажем, что показанный результат всего на 1,4 секунды медленнее, чем у электрокара NextEV Nio EP9, и, в свою очередь, быстрее, чем у таких моделей, как Radical SR8LM, Lamborghini Huracan Performante и в основном всех других высокопроизводительных машин.

Сами представители Porsche и Porsche Motorsport отмечают, что изначально ставилась цель «выйти» из 7 минут и 5 секунд. Однако реальный результат превзошёл все самые радужные ожидания.


Как рассказали в пресс-центре бренда, в заездах принимало участие два автомобиля Porsche 911 GT2 RS, под управлением Ларса Керна и Ника Тэнди. Прежний рекорд Lamborghini Huracan Performante был побит в первого заезда. После пяти кругов обе машины «выезжали» из 6 минут 50 секунд.

Лучшее время — 6 минут и 47,3 секунды — сумел показать Ларс Керн. При этом его средняя скорость составила 184,11 километра в час. Таким образом, повторимся, Porsche 911 GT2 RS — самая быстрая серийная дорожная машина Нюрбургринга.


Напомним, экстремальное купе Porsche 911 GT2 RS нового поколения было официально представлено Фестивале скорости в Гудвуде 2017 года. Автомобиль оснащён модернизированным 6-цилиндровым двигателем объёмом 3,8 литра. Мощность — 700 сил (750 Нм).

Новый Porsche 911 GT2 RS способен ускоряться с нуля до первой сотни за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час.


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