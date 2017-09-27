Porsche 911 GT2 RS – новый покоритель Нюрбургринга

Экстремальное купе Porsche 911 GT2 RS нового поколения, оснащённое 700-сильным мотором, установило новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга — 6 минут и 47,3 секунды

Компания Porsche официально сообщила о том, что новое «заряженное» купе 911 GT2 RS преодолело круг «Северной петли» Нюрбургринга за 6 минут и 47,3 секунды, что является новым рекордом культового немецкого автодрома.

Результат экстремального купе Porsche 911 GT2 RS поистине впечатляет! Просто скажем, что показанный результат всего на 1,4 секунды медленнее, чем у электрокара NextEV Nio EP9, и, в свою очередь, быстрее, чем у таких моделей, как Radical SR8LM, Lamborghini Huracan Performante и в основном всех других высокопроизводительных машин.





Сами представители Porsche и Porsche Motorsport отмечают, что изначально ставилась цель «выйти» из 7 минут и 5 секунд. Однако реальный результат превзошёл все самые радужные ожидания.