Тенге продолжает снижение по отношению к доллару

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 339,91 тенге за доллар (+0,23 тенге).

По итогам дневной торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 339,94 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.





Объем торгов составил 106,050 млн долларов.





При этом средневзвешенный курс евро составил 399,72 тенге за один евро при объеме торгов 800 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России составил 5,8714 тенге за рубль при объеме торгов 977 000 тыс. рублей.





Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 339,91 тенге за доллар (+0,23 тенге), суммарный объем торгов – 158,3 млн долларов (-31 300 тыс. USD).





В торгах приняли участие 24 банка.



