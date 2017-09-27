Американский генерал назвал Китай главной угрозой для США

Однако до статуса угрозы номер один для США Китай сможет"дорасти" только к 2025 году.

Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд заявил, что к 2025 году Китай будет представлять наибольшую угрозу безопасности США, сообщает CNN, передает передает Life.ru





Выступая с докладом перед комиссией сената по вооружениям, генерал Данфорд отметил также, что Китай значительно ограничивает влияние Америки в азиатско-тихоокеанском регионе и стремится разрушить основные военно-технологические преимущества США.



Однако главными угрозами в данный момент, по мнению Данфорда, стоит считать Россию и Северную Корею. Россия активно наращивает и развивает свои ядерные силы, а также работает над созданием высокоточного оружия. Северная Корея также вошла в список главных угроз благодаря испытаниям собственного ядерного оружия.





Сергей Андреев