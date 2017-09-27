Американский генерал назвал Китай главной угрозой для США
27 сентября 2017, 17:05
Однако до статуса угрозы номер один для США Китай сможет"дорасти" только к 2025 году.
Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд заявил, что к 2025 году Китай будет представлять наибольшую угрозу безопасности США, сообщает CNN, передает Life.ru.
Выступая с докладом перед комиссией сената по вооружениям, генерал Данфорд отметил также, что Китай значительно ограничивает влияние Америки в азиатско-тихоокеанском регионе и стремится разрушить основные военно-технологические преимущества США.
Однако главными угрозами в данный момент, по мнению Данфорда, стоит считать Россию и Северную Корею. Россия активно наращивает и развивает свои ядерные силы, а также работает над созданием высокоточного оружия. Северная Корея также вошла в список главных угроз благодаря испытаниям собственного ядерного оружия.
Сергей Андреев
Фото RUNYweb.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880240-5a461f8ccf354f31428d2d40fa5eae30
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...