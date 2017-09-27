В американском спорте разгорелась "гражданская война"

Спортсмены в знак протеста встают на колени во время исполнения гимна, а глава государства жестко их критикует. О том, из-за чего возник конфликт, — в материале ТАСС.





Акции протеста в американском спорте начались в 2016 году, когда игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Сан-Францско Форти Найнерс" Колин Кейперник не встал во время гимна, а затем объяснил свое решение намерением начать дебаты вокруг полицейского произвола в отношении чернокожих. Однако Трамп обратил внимание на проблему только сейчас.





22 сентября президент во время выступления в Алабаме назвал протестующих спортсменов "сукиными детьми" и призвал владельцев команд лиги увольнять игроков за отказ вставать при исполнении гимна. При этом Трамп подчеркнул, что его высказывания не имеют ничего общего с расовыми вопросами.





"Если у игрока есть привилегия получать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей нельзя позволять проявлять неуважение к нашему великому американскому флагу (или к стране), они должны вставать во время национального гимна. Если нет, то тогда вы уволены. Ищите другую работу!" — написал Трамп в своем Twitter.



