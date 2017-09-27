Американская мечта: девушка едва не лишила жилья мать и сестру в Костанае

Как пояснила пресс-секретарь Костанайского облсуда Индира Кусаинова, в прошлом году женщина оформила право собственности на трехкомнатную квартиру за своей 27-летней дочерью.

"Девушке это понадобилось, чтобы выехать по туристической визе в США с целью изменения в дальнейшем миграционного статуса, оставшись в стране на ПМЖ. Дочь обещала матери, что как только она получит американскую визу, то снова переоформит квартиру" - уточнила Кусаинова.





Однако эти планы ей пришлось изменить из-за отказа посольства США в выдаче визы. Тем не менее квартиру девушка не вернула, объяснив это матери желанием вновь обратиться за разрешением на въезд в Америку.





Спустя некоторое время в квартиру, где живет женщина с малолетней дочерью и мужем, стали наведываться незнакомые люди. Они говорили, что пришли по объявлению о продаже жилья. Поняв, что дочь решила выставить родных на улицу, лишив их единственного жилья, женщина обратилась в суд.



