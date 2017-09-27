Американская мечта: девушка едва не лишила жилья мать и сестру в Костанае
27 сентября 2017, 17:18
Дочь обещала матери, что как только она получит американскую визу, то снова переоформит квартиру.
В Костанае женщина судилась с собственной дочерью, требуя признать недействительным договор дарения квартиры.
Как пояснила пресс-секретарь Костанайского облсуда Индира Кусаинова, в прошлом году женщина оформила право собственности на трехкомнатную квартиру за своей 27-летней дочерью.
"Девушке это понадобилось, чтобы выехать по туристической визе в США с целью изменения в дальнейшем миграционного статуса, оставшись в стране на ПМЖ. Дочь обещала матери, что как только она получит американскую визу, то снова переоформит квартиру" - уточнила Кусаинова.
Однако эти планы ей пришлось изменить из-за отказа посольства США в выдаче визы. Тем не менее квартиру девушка не вернула, объяснив это матери желанием вновь обратиться за разрешением на въезд в Америку.
Спустя некоторое время в квартиру, где живет женщина с малолетней дочерью и мужем, стали наведываться незнакомые люди. Они говорили, что пришли по объявлению о продаже жилья. Поняв, что дочь решила выставить родных на улицу, лишив их единственного жилья, женщина обратилась в суд.
"Во время разбирательств стороны изъявили желание окончить дело утверждением мирового соглашения. Суду представлено подписанное сторонами мировое соглашение. По его условиям, в обмен на отказ от исковых требований дочь безвозмездно передала в собственность матери и сестры по трети их доли квартиры", — сообщили в суде.
Производство по гражданскому делу прекращено.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880242-58adf0a3b423741b71062743bc058cb5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...