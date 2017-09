От Антарктиды откололся айсберг размером в два с половиной Парижа

Учёные считают, что на ледник воздействует тёплая океанская вода и буквально подтачивает его изнутри.

За последнее время таяние ледника ускорилось, и это очень беспокоит исследователей.

Breaking news from Pine Island Glacier, which lost 267km2 of icebergs today, after the internal crack resulted in a large calving event 1/n pic.twitter.com/sLwGTyNTfC