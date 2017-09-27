От Антарктиды откололся айсберг размером в два с половиной Парижа
27 сентября 2017, 17:21
За последнее время таяние ледника ускорилось, и это очень беспокоит исследователей.
От ледника Пайн-Айленд Антарктиды снова откололся огромный айсберг — его площадь больше 250 квадратных километров. И на этот раз ледяная махина откололась не от края Пайн-Айленд, как это бывает обычно, а от его внутренней части, сообщает New York Post, передает Life.ru.
Учёные считают, что на ледник воздействует тёплая океанская вода и буквально подтачивает его изнутри.
За последнее время таяние ледника ускорилось, и это очень беспокоит исследователей.
Полностью растаявший Пайн-Айленд поднимет уровень моря на 0,5 метра, что может привести к катастрофическим последствиям.
Breaking news from Pine Island Glacier, which lost 267km2 of icebergs today, after the internal crack resulted in a large calving event 1/n pic.twitter.com/sLwGTyNTfC— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 23 сентября 2017 г.
Напомним, что этим летом от Антарктиды откололся айсберг ещё большего размера — 6 тысяч квадратных километров. И если нынешний обломок по размеру сравним с Оренбургом или двумя с половиной Парижами, то площадь его старшего собрата почти в 2,5 раз превышала размеры Москвы.
Татьяна Кондратьева
Фото с сайта Дни.ру
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