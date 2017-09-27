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От Антарктиды откололся айсберг размером в два с половиной Парижа

27 сентября 2017, 17:21

За последнее время таяние ледника ускорилось, и это очень беспокоит исследователей.

От ледника Пайн-Айленд Антарктиды снова откололся огромный айсберг — его площадь больше 250 квадратных километров. И на этот раз ледяная махина откололась не от края Пайн-Айленд, как это бывает обычно, а от его внутренней части, сообщает New York Post, передает Life.ru.

Учёные считают, что на ледник воздействует тёплая океанская вода и буквально подтачивает его изнутри.

За последнее время таяние ледника ускорилось, и это очень беспокоит исследователей.

Полностью растаявший Пайн-Айленд поднимет уровень моря на 0,5 метра, что может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что этим летом от Антарктиды откололся айсберг ещё большего размера — 6 тысяч квадратных километров. И если нынешний обломок по размеру сравним с Оренбургом или двумя с половиной Парижами, то площадь его старшего собрата почти в 2,5 раз превышала размеры Москвы.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта Дни.ру

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