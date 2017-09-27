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Судиться с соседом, не выходя из дома, позволяет мобильное приложение Верховного Суда

27 сентября 2017, 17:22

С недавних пор участники судебного процесса могут подать ходатайство и получить доступ к онлайн просмотру заседания и материалам судебного заседания.

Верховный суд внедрил мобильное приложение, благодаря которому можно участвовать в суде, не выходя из дома. О новых разработках Верховного Суда и планах на будущее в области электронного правосудия сегодня во время пресс-тура рассказали руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов и судья-координатор Верховного Суда по работе со СМИ Елена Максюта, передает корреспондент Zakon.kz.

Судьи стремятся довести до идеала работу аудиовидеофиксации (АВФ) и использовать ее в полную силу. Сегодня все 1418 залов судебных заседаний оснастили современными системами записи.



Какие новшества на базе АВФ появились в судах

С недавних пор участники судебного процесса могут подать ходатайство и получить доступ к онлайн просмотру заседания и материалам судебного заседания (с одной пометкой – для этого необходимо иметь ЭЦП и быть пользователем «Судебного кабинета» - от авт.). То есть ходить в суд с диском для переписывания записи заседания больше не нужно. А еще суд может проходить в удаленном режиме.

Какие есть варианты удаленной связи с судом

Суд и мобильная видеоконференцсвязь (ВКС) через приложение «Судебный Кабинет» (к слову приложение есть в бесплатном доступе как для смартфонов на базе Android, так и для Iphone – от авт.)
ВКС суда с судом (если вы находитесь в другом городе и не можете дать пояснений или показаний по делу, но хотите этого, можете обратится в любой ближайший суд, где вам помогут назначить время и выйти на конференц-связь);

Суд с учреждениями КУИС и МВД РК;

Суд и изолятор временного содержания;

«То есть, если раньше судья ездил в тюрьмы для рассмотрения материалов по условно-досрочному освобождению, то сейчас это делается с помощью данной системы», - пояснил заведующий отделом информационного обеспечения Омар Сергазы.

Стоит отметить, посредством ВКС в текущем году местными судами рассмотрено 9 589 материалов.

«ВКС - это прежде всего экономия. Рассмотренные в этом году дела касались отбытия наказания, замены его, УДО и так далее. Это все происходит без этапирования осужденных лиц. То есть, во-первых, мы экономим расходы на этапирование осужденных. Во-вторых, не подвергаем никого опасности при этапировании осужденных, то есть нарушивших закон людей. Кроме этого, конференц-связь с закрытыми учреждениями медицинского типа, например, туберкулезными диспансерами, не подвергает здоровье участников процесса опасности. Это все делается для удобства, экономии и оперативности. Этим самым мы гарантируем процессуальное право лицам, участвующим в суде быть выслушанным в суде. Это самое главное», - сказал Нурсерик Шарипов.

«Если выразиться таким простым языком, теперь можно сидеть у себя на кухне, пить чай и судиться с соседом», - добавил Шарипов.

Для справки: сервис «Судебный кабинет» создан на базе ресурса «Торелик». В рамках этих сервисов развивается применение информационных технологий и электронного судопроизводства. Сегодня по данным Верховного Суда, население и лица вовлеченные в орбиту судопроизводства все больше доверяют электронным инструментам и обращаются в суд по средствам электронных возможностей. На сегодняшний день доля подаваемых судебных заявлений в электронном виде составляет 91%.

Только за последние 8 месяцев в судебном кабинете зарегистрировались более 165 тыс. пользователей. А сами судьи в этом году внедрили в систему более 32 новых видов возможностей.

Татьяна Ковалева, Астана






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