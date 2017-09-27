Судиться с соседом, не выходя из дома, позволяет мобильное приложение Верховного Суда

С недавних пор участники судебного процесса могут подать ходатайство и получить доступ к онлайн просмотру заседания и материалам судебного заседания.

Верховный суд внедрил мобильное приложение, благодаря которому можно участвовать в суде, не выходя из дома. О новых разработках Верховного Суда и планах на будущее в области электронного правосудия сегодня во время пресс-тура рассказали руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов и судья-координатор Верховного Суда по работе со СМИ Елена Максюта , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Судьи стремятся довести до идеала работу аудиовидеофиксации (АВФ) и использовать ее в полную силу. Сегодня все 1418 залов судебных заседаний оснастили современными системами записи.









Какие новшества на базе АВФ появились в судах





С недавних пор участники судебного процесса могут подать ходатайство и получить доступ к онлайн просмотру заседания и материалам судебного заседания (с одной пометкой – для этого необходимо иметь ЭЦП и быть пользователем «Судебного кабинета» - от авт.). То есть ходить в суд с диском для переписывания записи заседания больше не нужно. А еще суд может проходить в удаленном режиме.





Какие есть варианты удаленной связи с судом





Суд и мобильная видеоконференцсвязь (ВКС) через приложение «Судебный Кабинет» (к слову приложение есть в бесплатном доступе как для смартфонов на базе Android, так и для Iphone – от авт.)

ВКС суда с судом (если вы находитесь в другом городе и не можете дать пояснений или показаний по делу, но хотите этого, можете обратится в любой ближайший суд, где вам помогут назначить время и выйти на конференц-связь);





Суд с учреждениями КУИС и МВД РК;





Суд и изолятор временного содержания;





«То есть, если раньше судья ездил в тюрьмы для рассмотрения материалов по условно-досрочному освобождению, то сейчас это делается с помощью данной системы», - пояснил заведующий отделом информационного обеспечения Омар Сергазы.





Стоит отметить, посредством ВКС в текущем году местными судами рассмотрено 9 589 материалов.





«ВКС - это прежде всего экономия. Рассмотренные в этом году дела касались отбытия наказания, замены его, УДО и так далее. Это все происходит без этапирования осужденных лиц. То есть, во-первых, мы экономим расходы на этапирование осужденных. Во-вторых, не подвергаем никого опасности при этапировании осужденных, то есть нарушивших закон людей. Кроме этого, конференц-связь с закрытыми учреждениями медицинского типа, например, туберкулезными диспансерами, не подвергает здоровье участников процесса опасности. Это все делается для удобства, экономии и оперативности. Этим самым мы гарантируем процессуальное право лицам, участвующим в суде быть выслушанным в суде. Это самое главное», - сказал Нурсерик Шарипов.





« Если выразиться таким простым языком, теперь можно сидеть у себя на кухне, пить чай и судиться с соседом », - добавил Шарипов.





Для справки: сервис «Судебный кабинет» создан на базе ресурса «Торелик». В рамках этих сервисов развивается применение информационных технологий и электронного судопроизводства. Сегодня по данным Верховного Суда, население и лица вовлеченные в орбиту судопроизводства все больше доверяют электронным инструментам и обращаются в суд по средствам электронных возможностей. На сегодняшний день доля подаваемых судебных заявлений в электронном виде составляет 91%.





Только за последние 8 месяцев в судебном кабинете зарегистрировались более 165 тыс. пользователей. А сами судьи в этом году внедрили в систему более 32 новых видов возможностей.





Татьяна Ковалева, Астана



















