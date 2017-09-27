Назарбаеву доложили о состоянии Вооруженных сил Казахстана
27 сентября 2017, 17:00
Также ему рассказали о результатах реализации рабочих планов министерства.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.
Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
Фото: akorda.kz
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