Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаеву доложили о состоянии Вооруженных сил Казахстана

27 сентября 2017, 17:00

Также ему рассказали о результатах реализации рабочих планов министерства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...