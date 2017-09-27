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В ВКО мужчина подорвал себя

27 сентября 2017, 17:33

По неофициальным данным, он взорвал себя неизвестным взрывным устройством, в данный момент ведется следствие.

В Белоусовке мужчина совершил суицид посредством взрыва, пишет Устинка LIVE.

Шокирующий случай произошел вечером 25 сентября неподалеку от магазина "Эдельвейс". По неофициальным данным, 35-летний мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой. Тело мужчины с множественными рваными ранами, ожогами и повреждениями обнаружили прохожие около восьми часов вечера неподалеку от магазина "Эдельвейс".

"Уголовное дело заведено по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

В данный момент назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

фото: TopNews

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