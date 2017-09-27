В Карагандинской области состоялся семинар, посвященный переходу казахского языка на латинскую графику
27 сентября 2017, 17:42
Участники встречи выразили поддержку идее о переходе на латиницу.
Среди работников культуры Карагандинской области проведен информационный час по вопросу перехода государственного языка на латиницу.
В мероприятии приняли участие ректор университета «Лингва» Нурсулу Букетова, сотрудники сферы культуры из регионов области.
-Латинский алфавит является самым распространенным в мире. Латиница - символьная основа современной технологической среды, всех языков программирования и инфокоммуникационных технологий. Абсолютное большинство инноваций, научных открытий и образовательной литературы публикуется на английском языке.Переход на латиницу - новый эволюционный этап для казахского языка и решает триединую задачу.Это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, открывает новые возможности для доступа к достижениям науки,объединяет всех казахов, проживающих в других странах мира. Переходя на латиницу, современный казахский язык станет более конкурентоспособным, получит новый импульс всвоем развитии и популярности, - отметил во время встречи руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев.
В целом, участники встречи выразили поддержку идее о переходе на латиницу. Они задавали вопросы о способах передачи казахских специфических звуков.
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