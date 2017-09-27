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Ставший причиной трагедии ветхий мост взяли на контроль в Астане

27 сентября 2017, 17:54

По данным акимата, мост, которому уже более 10 лет, построили астанчане самовольно.

Руководитель пресс-службы акимата Астаны Эльвира Жургенбаева высказалась о позиции городских властей в отношении трагедии, случившейся на ветхом мосту в районе Коктала, сообщает МИА «Казинформ».

Ранее в социальной сети Фейсбук Бахытжан Тныштыкбаев рассказал о произошедшем. 23 сентября около девяти часов вечера семейная пара с шестилетним сыном возвращалась из гостей в свой дом в дачном массиве «Западный». Мальчик упал в воду, из-за того, что было темно, родители не смогли его найти. По информации ДЧС Астаны, поиски ребенка начались 23 сентября в 21:33, тело было найдено 24 сентября в 9:22. На следующий день, 25 сентября, мальчика похоронили.

«На прошлой неделе произошла большая трагедия. Мы в курсе этого события. Вопрос находится на контроле у акимата. К нам обратилось руководство садоводческого общества. Есть информация от акимата Есильского района, этот вопрос полностью рассматривается. Решение будет принято в течение 1-2 недель», - сказала Э.Жургенбаева.

По данным акимата, мост, которому уже более 10 лет, построили астанчане самовольно. Так как это территория дачного массива, не входящего в генплан города, мост не находится на балансе акимата Есильского района. В пресс-службе подчеркнули, что к дачному массиву есть дорога со стороны Коргальджинского шоссе, но жители предпочитают мост, так как этот путь короче.

«По рекомендации акимата на территории садоводческого общества ставятся ограждения, это временная мера, в дальнейшем будет принято окончательное решение этого вопроса», - добавила руководитель пресс-службы.



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