В Шымкенте полицейские задержали «домушников»
27 сентября 2017, 18:14
Если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».
В Шымкенте оперативники Енбекшинского ОП УВД задержали двух подозреваемых в квартирных кражах местных жителей, ранее судимых. Домушники, пользуясь отсутствием хозяев, проникли в жилище путем сдавливания пластиковых окон. Затем, похитив деньги и другие ценные вещи потерпевшей, злоумышленники скрылись с места преступления. Краденое имущество подозреваемые реализовали, а деньги потратили на свои нужды, сообщает пресс-служба ДВД.
Как выяснилось, в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась 51-летняя женщина о том, что в конце августа в ее дом проникли неизвестные лица, которые похитили у нее деньги, золотые изделия и технику на общую сумму свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».
В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
Полицейские Шымкента рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу. Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах. «Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102», - обратились полицейские к жителям города.
Фото: today.kz
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