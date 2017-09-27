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В Шымкенте полицейские задержали «домушников»

27 сентября 2017, 18:14

Если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

В Шымкенте оперативники Енбекшинского ОП УВД задержали двух подозреваемых в квартирных кражах местных жителей, ранее судимых. Домушники, пользуясь отсутствием хозяев, проникли в жилище путем сдавливания пластиковых окон. Затем, похитив деньги и другие ценные вещи потерпевшей, злоумышленники скрылись с места преступления. Краденое имущество подозреваемые реализовали, а деньги потратили на свои нужды, сообщает пресс-служба ДВД.

Как выяснилось, в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась 51-летняя женщина о том, что в конце августа в ее дом проникли неизвестные лица, которые похитили у нее деньги, золотые изделия и технику на общую сумму свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Шымкента рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу. Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах. «Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102», - обратились полицейские к жителям города.

Фото: today.kz

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