Сбившего насмерть студентку полицейского осудили в Караганде
27 сентября 2017, 18:23
Помощника участкового инспектора полиции УВД Сарани наказали за смертельный наезд на пешехода и оставление места ДТП.
Бывшего полицейского, совершившего наезд на молодую девушку, осудили к лишению свободы, сообщили в пресс-службе суда района имени Казыбек бы города Караганды, передает Sputnik Казахстана.
Трагедия случилась 16 мая 2017 года на пересечении улиц Университетская и Муканова. Студентка Карагандинского гуманитарного университета имени Е.А. Букетова Арайлым Исатай в 22.00 вместе с подругой возвращалась домой в общежитие. Девушки шли из магазина и в привычном для себя месте пересекали дорогу по пешеходному переходу, когда неожиданно появилась автомашина Mercedes. За рулем был помощник участкового инспектора. Подруга Арайлым успела отскочить в сторону. Погибшая весь удар приняла на себя. Водитель скрылся с места ДТП.
Погибшей было 21 год, через месяц она должна была закончить университет с красным дипломом.
По городским камерам наблюдения удалось найти виновного в смерти девушки. На момент ДТП он был трезв.
Как пояснили в пресс-службе суда, против водителя возбудили уголовное дело по статьям 345 части 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), а так же по статье 347 УК РК (Оставление места ДТП).
Подсудимый приговорен к двум годам и шести месяцам колонии. Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время его обжаловать.
Фото: соцсети
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