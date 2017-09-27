Сбившего насмерть студентку полицейского осудили в Караганде

Бывшего полицейского, совершившего наезд на молодую девушку, осудили к лишению свободы, сообщили в пресс-службе суда района имени Казыбек бы города Караганды,

Трагедия случилась 16 мая 2017 года на пересечении улиц Университетская и Муканова. Студентка Карагандинского гуманитарного университета имени Е.А. Букетова Арайлым Исатай в 22.00 вместе с подругой возвращалась домой в общежитие. Девушки шли из магазина и в привычном для себя месте пересекали дорогу по пешеходному переходу, когда неожиданно появилась автомашина Mercedes. За рулем был помощник участкового инспектора. Подруга Арайлым успела отскочить в сторону. Погибшая весь удар приняла на себя. Водитель скрылся с места ДТП.





Погибшей было 21 год, через месяц она должна была закончить университет с красным дипломом.

По городским камерам наблюдения удалось найти виновного в смерти девушки. На момент ДТП он был трезв.









Подсудимый приговорен к двум годам и шести месяцам колонии. Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время его обжаловать.





Фото: соцсети



