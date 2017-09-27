Россия и США примут участие в проекте по созданию международной окололунной станции

Главы космических агентств России и США договорились о создании станции Deep Space Gateway на орбите Луны, заявил журналистам генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 годы", - сказал Комаров.





По его словам, стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц. "Нашим вкладом может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время ракету- носитель сверхтяжелого класса", - сказал Комаров. В то же время директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что Россия помимо шлюзового модуля может разработать для новой станции еще и жилой.





Комаров подчеркнул, что технологический вклад стран и финансовую составляющую проекта участники обсудят на следующем этапе переговоров. "Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем - проработке миссий на поверхности Луны и Марса. Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", - уточнил Комаров.





Также одобрено участие в проекте стран БРИКС. "Была принята во внимание наша инициатива о расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примет участие Китай, Индия и другие страны БРИКС", - заявил глава Роскосмоса.





Основные партнеры

В июне этого года Комаров сообщил журналистам, что Россия планирует стать основным партнером в создании окололунной станции наряду с NASA и ЕКА.