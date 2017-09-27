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В России уничтожили все запасы химоружия

27 сентября 2017, 18:49

Работы по уничтожению велись на полигоне «Камбарка» (Удмуртия).

Россия уничтожила последний химический боеприпас. Таким образом, страна избавилась от почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Интерфакс».

Работы по уничтожению велись на полигоне «Камбарка» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Фото: novostipmr.com

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