В России уничтожили все запасы химоружия
27 сентября 2017, 18:49
Работы по уничтожению велись на полигоне «Камбарка» (Удмуртия).
Россия уничтожила последний химический боеприпас. Таким образом, страна избавилась от почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Интерфакс».
Работы по уничтожению велись на полигоне «Камбарка» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.
Фото: novostipmr.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880260-0237197dfaedae39a171a5e5ffb10cfc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...