Видео избиения девушки полицейским изучают в МПС Шымкента

Видео драки с участием полиции в центре Шымкента, произошедшей 27 сентября, изучают в местной полицейской службе. В распоряжении следователей два ролика. На первой записи видно, как полицейский у спецмашины наносит удар девушке, после чего она сгибается и опускается на землю

Однако в полицию был предоставлен и другой ролик, в котором демонстрируется, что происходило до этого момента.





На оригинальном видео девушка пытается вызволить молодого человека, задержанного правоохранителями, громко матерится, срывает им погоны и демонстративно швыряет их на дорогу.