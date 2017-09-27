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Видео избиения девушки полицейским изучают в МПС Шымкента

27 сентября 2017, 19:12

Правоохранители отметили, что, прежде чем девушка упала от удара в живот, она срывала погоны с полицейских и нецензурно бранилась.

Видео драки с участием полиции в центре Шымкента, произошедшей 27 сентября, изучают в местной полицейской службе. В распоряжении следователей два ролика. На первой записи видно, как полицейский у спецмашины наносит удар девушке, после чего она сгибается и опускается на землю, передает Informburo.kz

Однако в полицию был предоставлен и другой ролик, в котором демонстрируется, что происходило до этого момента.

На оригинальном видео девушка пытается вызволить молодого человека, задержанного правоохранителями, громко матерится, срывает им погоны и демонстративно швыряет их на дорогу.

В местной полицейской службе заявили, что проведут проверку в отношении сотрудника, который ударил девушку, но и сама пострадавшая ответит по закону. Для изучения изымается видео инцидента у всех участников конфликта, а также у очевидцев. Кроме того, будут тщательно изучены видео с жетонов и с камер наблюдения, установленные около кафе.


Фото: соцсети

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