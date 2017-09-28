На стадионе Астана Арена пройдет футбольный матч между «Астаной» и «Славией». Столичный клуб проведет второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Соперниками выступят игроки из Чехии, и это будет первая встреча двух команд , передает , передает 24.kz





По словам главного тренера «Астаны» Станимира Стойлова, игроков ожидает непростой матч. В игре против «Славии» не примут участие Граховац, Шитов и Ласло Кляйн-Хайслер.





Напомним, в группе А «Славия» занимает второе место, уступая испанскому «Вильярреалу». Команды двух стран имеют по 3 очка, но испанцы находятся выше по дополнительным показателям. А вот израильский «Маккаби» располагается на третьей строчке.





Замыкает квартет казахстанская команда. Евгений Постников, игрок ФК «Астана»:

- Знаем, что «Славия» хорошая команда играет в европейском чемпионате.





В Чехии сильный чемпионат, думаю, будет не просто. Я, думаю, мы покажем хороший футбол и завтра одержим победу.





Фото: 24.kz



