Какие P4P-рейтинги возглавляет Геннадий Головкин
28 сентября 2017, 00:37
На данный момент Головкин возглавляет рейтинги по версии нескольких авторитетных изданий.
Многие СМИ ставят чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) на вершину своих pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтингов, сообщает Sports.kz.
На выбор некоторых изданий повлиял и тот факт, что недавно американский боксер Андре Уорд (32-0, 16 КО) объявил о завершении карьеры.
На данный момент Головкин возглавляет рейтинги по версии таких авторитетных изданий, как ESPN, The Ring, Boxing News и WorldBoxingNews.net. Из менее популярных сайтов на первое место его также поставили FightNights.com, TheSweetScience.com и Newsday.com.
Напомним, 16 сентября Геннадий завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и сохранил все свои пояса. Ожидается, что реванш состоится в мае.
Фото: ibirzha.kz
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