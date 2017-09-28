Какие P4P-рейтинги возглавляет Геннадий Головкин

Многие СМИ ставят чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) на вершину своих pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтингов , сообщает , сообщает Sports.kz





На выбор некоторых изданий повлиял и тот факт, что недавно американский боксер Андре Уорд (32-0, 16 КО) объявил о завершении карьеры.





На данный момент Головкин возглавляет рейтинги по версии таких авторитетных изданий, как ESPN, The Ring, Boxing News и WorldBoxingNews.net. Из менее популярных сайтов на первое место его также поставили FightNights.com, TheSweetScience.com и Newsday.com.





Напомним, 16 сентября Геннадий завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и сохранил все свои пояса. Ожидается, что реванш состоится в мае.



