В Багдаде подорван заминированный автомобиль, есть жертвы
28 сентября 2017, 00:40
Погибли два и ранены девять человек.
В торговом квартале Баб-эль-Муаззам в центре Багдада подорван заминированный автомобиль. Место взрыва оцеплено сотрудниками силовых структур.
По предварительным данным, погибли два и ранены девять человек, передает ТАСС.
Фото: vesti.ru
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