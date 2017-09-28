Увеличены минимальные розничные цены на сигареты и папиросы

Постановлением Правительства РК от 25 сентября 2017 года № 587 установлены новые минимальные ограничения розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы.

Так, минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы будут составлять:

1) 320 (триста двадцать) тенге с 7 октября 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно (так как изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования постановления. Опубликовано: ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде» 27 сентября 2017 г.);

2) 340 (триста сорок) тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;

3) 360 (триста шестьдесят) тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;

4) 380 (триста восемьдесят) тенге с 1 января 2019 года.

Напомним, что в настоящее время минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы установлены в размере 300 (трехсот) тенге и действуют до 7 октября 2017 года.