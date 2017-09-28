Смертельное происшествие: в Алматы 30-летний водитель на Subaru врезался в забор жилого дома

Весь удар, как оказалось позже, пришелся на водительскую сторону, от полученных травм мужчина скончался на месте.

В Алматы в Жетысуском районе города, на пересечении улиц Постышева и Сиреневой водитель на Subaru Forester врезался в забор частного дома,





Как выяснилось, он двигался в северном направлении и на данном перекрестке по неизвестной причине внезапно вырулил в правую сторону, в результате чего не смог избежать столкновения. Он врезался в забор боком. Автомобиль серьезно деформировало. Весь удар, как оказалось позже, пришелся на водительскую сторону, от полученных травм мужчина, предположительно 30 лет скончался на месте.





Тело погибшего извлекали из автомобиля сотрудники ЧС.





Как отметили очевидцы, судя по тормозному пути, который составил примерно 20-30 м, водитель резко начал тормозить и выруливал в сторону, явно превышая скоростной режим, возможно перед ним в этом проулке кто-то выскочил.















































































































