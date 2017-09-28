"Тур Алматы-2017": на старт выйдут семь велогонщиков команды "Астана"

Семь представителей "Астаны" выступят на гонке "Тур Алматы-2017" , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.





В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.





Именно Луценко является действующим победителем "Тура Алматы". Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице - с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской "Вуэльты".









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