"Тур Алматы-2017": на старт выйдут семь велогонщиков команды "Астана"

28 сентября 2017, 01:37

Действующим победителем "Тура Алматы" является Алексей Луценко.

Семь представителей "Астаны" выступят на гонке "Тур Алматы-2017", передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.

Именно Луценко является действующим победителем "Тура Алматы". Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице - с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской "Вуэльты".


Фото: vesti.kz


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