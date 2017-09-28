"Тур Алматы-2017": на старт выйдут семь велогонщиков команды "Астана"
28 сентября 2017, 01:37
Действующим победителем "Тура Алматы" является Алексей Луценко.
Семь представителей "Астаны" выступят на гонке "Тур Алматы-2017", передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
В заявке значатся казахстанцы Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Артем Захаров и Никита Сильнов, а также датчанин Якоб Фульсанг.
Именно Луценко является действующим победителем "Тура Алматы". Более того, он выиграл все три последние гонки в южной столице - с 2015 по 2017 год. В этом сезоне главным успехов Луценко стала победа на пятом этапе испанской "Вуэльты".
Our team for #TourAlmaty2017— Astana Pro Team (@AstanaTeam) 27 сентября 2017 г.
Fominykh@jakob_fuglsang
Gruzdev@KozhatayevB@AlexeyLutsenko3@NikitaStalnov
Zakharov#AstanaProTeampic.twitter.com/F7lqb1pdfq
Фото: vesti.kz
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