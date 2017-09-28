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Шторм "Мария" у побережья США превратился в ураган

28 сентября 2017, 01:49

Скорость движения урагана составляет 9 километров в час, а порывы ветра достигают автомобильной скорости — 120 километров в час.

Тропический шторм "Мария" вновь усилился до урагана, оказавшись вблизи побережья американского штата Северная Каролина, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Американские ученые проинформировали общественность о том, что центр стихии расположен в 265 километрах от мыса Хаттерас в Северной Каролине.
Скорость движения урагана составляет 9 километров в час, а порывы ветра достигают автомобильной скорости — 120 километров в час.

Пострадавших в результате передвижения стихии нет, но мощные волны, вызванные ураганом, затопили пляжи и автомобильную магистраль, связывающую материковую часть штата с мысом Хаттерас и островом Окракок.

Тропический шторм "Мария", который сформировался в Атлантике в середине сентября, усилился до урагана, достигнув максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона и обрушился на Доминику, Пуэрто-Рико, заморскую территорию Франции остров Гваделупу, принеся с собой серьезные разрушения.

Фото: rian.com.ua

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