На юге Казахстана возможен сильный дождь
28 сентября 2017, 06:00
Местами ожидается усиление ветра.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди, на юге на большей части, в горах сильный дождь, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидается усиление ветра. На северо-западе местами туман.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно: слабый дождь со снегом, +3°.
В Алматы: преимущественно ясно +17°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LiveInternet
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880296-815d9e009fe0dcc65e5bba688f83dcb5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...