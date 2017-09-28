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На юге Казахстана возможен сильный дождь

28 сентября 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди, на юге на большей части, в горах сильный дождь, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается усиление ветра. На северо-западе местами туман.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, местами в Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: облачно: слабый дождь со снегом, +3°.

В Алматы: преимущественно ясно +17°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveInternet

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