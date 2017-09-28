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Кортеж Трампа попал в ДТП

28 сентября 2017, 06:23

Полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован, заявили журналисты пула Белого дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, мотоцикл лежал на правой стороне дороги. Полицейский был в сознании и мог двигаться.

В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь. По данным Белого дома, у полицейского сломана щиколотка, в целом состояние у сотрудника правоохранительных органов "хорошее". Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.

В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе. В настоящее время самолет Трампа уже приземлился в Вашингтоне, президент направляется обратно в Белый дом.

Фото: AP Photo

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