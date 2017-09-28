Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Алматы
28 сентября 2017, 06:43
Пострадали двое.
В центре Алматы столкнулись две иномарки. Предположительно один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора, сообщает МИА «Казинформ».
Как рассказали очевидцы, BMW следовало по улице Байзакова в южном направлении, а Toyota RAV 4 по Карасай батыра в западном направлении. Предположительно, водитель последней автомашины проигнорировал красный знак светофора, в результате чего произошло столкновение.
За рулем автомашины Toyota находилась женщина, ее увезла карета скорой помощи. Водителя BMW также осмотрели медики, но от госпитализации мужчина отказался.
На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работает полиция.
Фото: inform.kz
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