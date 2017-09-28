Две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Алматы

В центре Алматы столкнулись две иномарки. Предположительно один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора, сообщает МИА «Казинформ»





Как рассказали очевидцы, BMW следовало по улице Байзакова в южном направлении, а Toyota RAV 4 по Карасай батыра в западном направлении. Предположительно, водитель последней автомашины проигнорировал красный знак светофора, в результате чего произошло столкновение.









За рулем автомашины Toyota находилась женщина, ее увезла карета скорой помощи. Водителя BMW также осмотрели медики, но от госпитализации мужчина отказался.









На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работает полиция.







