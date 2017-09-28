Ученые рассказали, когда женщины смотрят порно
28 сентября 2017, 06:59
Исследование также показало, что все эффекты от просмотра порно двояки.
Специалисты из Университета Монаша в Австралии рассказали о влиянии просмотра порно на женщин, а также раскрыли, в каких случаях они его смотрят. Их выводы представлены в статье в The Journal of Sex Research, передает РЕН-ТВ.
Как оказалось, представительницы прекрасного пола смотрят подобные фильмы и получают от них удовольствие, только если создавалась иллюзия эмоциональной близости между актерами. При этом респонденты легко себя идентифицировали с героинями видео. Если такой "химии" между актерами не было, то фильм они называли "нереалистичным".
Исследование также показало, что все эффекты от просмотра порно двояки. Так, с одной стороны, женщины назвали тела порно-актрис идеализированными, что помогло им принять свою внешность. Также сообщалось, что фильмы для взрослых послужили девочкам-подросткам источником полезной информации, но в то же время способствовали завышенным ожиданиям от сексуальной активности.
Также часть респондентов заявила, что такие фильмы негативно сказались на личных отношениях с партнерами. Другая часть наоборот сообщила, что просмотр порно помог стать им более раскрепощенным и наладить сексуальную сферу жизни.
Фото: brazzers-hd.club
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