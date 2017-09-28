В сети появился новый мультфильм о Головкине и Альваресе

28 сентября 2017, 07:09

Мультик посвящен взвешиванию перед боем.

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает Sports.kz.

Как и два предыдущих, он посвящен прошедшему в Лас-Вегасе бою Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), а если быть точнее, взвешиванию перед ним — «Канело» якобы показал на весах 163 фунта (при лимите 160) и «попросил» комиссию этого не замечать.

Напомним, на реальном взвешивании оба боксера весили 160 фунтов.


Фото: скриншот

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