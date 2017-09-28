В сети появился новый мультфильм о Головкине и Альваресе

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает Sports.kz





Как и два предыдущих, он посвящен прошедшему в Лас-Вегасе бою Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), а если быть точнее, взвешиванию перед ним — «Канело» якобы показал на весах 163 фунта (при лимите 160) и «попросил» комиссию этого не замечать.





Напомним, на реальном взвешивании оба боксера весили 160 фунтов.







