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В Мексике хлынул дождь из рыб

28 сентября 2017, 07:25

Случай произошел в Тампико.

В мексиканском городе Тампико, расположенном в штате Тамаулипас, прошел дождь из рыб. Об этом Управление гражданской обороны региона сообщило в своем Facebook, передает Лента.ру.

«Любопытный случай произошел в Тампико, где в районе Ломас-де-Росалес прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально падали с неба», — говорится в сообщении.


Фото: скриншот

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