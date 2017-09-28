В Мексике хлынул дождь из рыб
28 сентября 2017, 07:25
Случай произошел в Тампико.
В мексиканском городе Тампико, расположенном в штате Тамаулипас, прошел дождь из рыб. Об этом Управление гражданской обороны региона сообщило в своем Facebook, передает Лента.ру.
«Любопытный случай произошел в Тампико, где в районе Ломас-де-Росалес прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально падали с неба», — говорится в сообщении.
Фото: скриншот
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